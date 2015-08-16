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رئاسة البرلمان تحدد مواعيد الاسئلة الشفوية للمسؤولين

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:06 - 25/01/2017 - عدد القراء : 19

حدّدت هيأة رئاسة مجلس النواب مواعيد الاسئلة الشفهية لحضور المسؤولين. وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] ان “رئاسة البرلمان حددت امس مواعيد للسؤال الشفهي للمسؤولين، وهي: سؤال النائبة سروة عبد الواحد الى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الثلاثاء، وسؤال النائبة حنان الفتلاوي – لمحافظ البنك المركزي بموعد 28 /1، ولهيأة النزاهة 30 /1، ولأمانة بغداد في 7 شباط، والنائب محمد تميم – لوزارة النفط في 9 /2″. كما حددت هيئة رئاسة البرلمان موعداً للنائب محمد رضا امين  سؤال لمكتب رئيس الوزراء في 11 /2، والنائب هشام راضي جبار، لوزير الهجرة 13 /2، والنائبة حنان الفتلاوي لوزير الموارد المائية، في 21 /2، والنائبة أمل مرعي لرئيس ديوان الوقف السني 23 /2، والنائبة حنان الفتلاوي لوزير النقل 25 /2، والنائب محمد الطائي لهيأة الاعلام والاتصالات في 27 /2، والنائبة حنان الفتلاوي لمدير شركة نفط الوسط في السابع من اذار المقبل”.

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