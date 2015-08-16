رئيس التحالف الوطني يشارك مراسيم تشييع جثمان اية الله رفسنجاني

شاركَ رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، امس الثلاثاء، مراسيم تشييع جثمان اية الله هاشمي رفسنجاني. ووصل السيد عمار الحكيم الى طهران برفقة عدد من الشخصيات السياسية في ايران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان اية الله هاشمي رفسنجاني. كما يشارك وفد عراقي رفيع المستوى في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني حيث يضم كلا من {وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ووزيرالثقافة فرياد راوندوزي، ووزير الطاقة قاسم الفهداوي، ووزير الرياضة عبد الحسين عبطان، الي جانب مستشارين لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وهم طارق نجم والشيخ عبد الحميد الزهيري بالاضافة الي رئيس مكتب العبادي اياد الوائلي}.

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