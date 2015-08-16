رئيس الجمهورية ومحافظ كركوك يبحثان تحرير قضاء الحويجة

بحثَ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الثلاثاء، مع محافظ كركوك نجم الدين كريم اهمية تحرير قضاء الحويجة، وصرف مستحقات البترو دولار. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة كل العراق [أين] ان “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد صباح امس كريم وأشار اثناء اللقاء الى مجمل التطورات السياسية والامنية في البلاد، ولا سيما الانتصارات التي تحققت في مسار الحرب على الارهاب, مؤكدا اهمية مدينة كركوك كما اعتبر المدينة عراقاً مصغراً تستوجب تعزيز التآخي والتآلف بين مكوناته المتنوعة”. وعبر الرئيس معصوم عن مساندته للمطالب المشروعة لأبناء مدينة كركوك من النواحي الأمنية والخدمية والتنموية. من جانبه قدم محافظ كركوك شرحا مفصلا عن الاوضاع العامة التي تخص المحافظة على الصعد كافة، مبيناً أهمية مواصلة تعزيز الجهود الممكنة من أجل الاسراع في تحرير قضاء الحويجة لكي تتسنى للنازحين العودة الى أماكن سكناهم، فضلا عن العمل على تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة نازحي محافظتي ديالى وصلاح الدين. وأوضح نجم الدين كريم بحسب البيان ضرورة تنشيط الخطوات الضرورية لانتعاش الواقع الاقتصادي والخدمي في المدينة وإيفاء الحكومة الاتحادية بإلتزاماتها تجاه أبناء المحافظة فيما يتعلق بصرف مستحقاتها من تنمية الأقاليم وحصتها من البترودولار.

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