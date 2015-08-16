رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان يؤكدان أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي،، على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، تلقته العدالة أن “نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الإستحقاقات الدستورية المقبلة، ودعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الإستقرار السياسي في البلاد والتي تلبي تطلعات أبناء شعبنا”.

وأضاف البيان ،”كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين

