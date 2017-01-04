رئيس الجمهورية ووفد التيار الصدري يبحثان قانون الانتخابات والمصالحة المجتمعية

حثَ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الثلاثاء، مع وفد الهيأة السياسية للتيار الصدري تعديل قانون الانتخابات والمصالحة المجتمعية. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة كل العراق [أين] ان “معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد صباح امس الثلاثاء رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري ضياء الأسدي ونائب رئيس الهيأة القاضي جعفر الموسوي، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية والاقليمية لاسيما تعديل قانون الانتخابات والمصالحة المجتمعية وضرورة مواصلة عملية الاصلاح الحكومي وتطوير واقع الخدمات وتعزيز أمن المواطنين”. واضاف ان “اللقاء تطرق إلى أهمية الاعتماد على الشخصيات المستقلة والكفاءات الوطنية في ادارة مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن المحاصصات كافة”. وأكد على ضرورة التقدم الفعلي في ملف المصالحة المجتمعية كونها الضامن لاستقرار البلاد، وتطوير المؤسسات الديمقراطية في البلاد في اشارة إلى ضرورة وجود قانون انتخابي عادل وآليات ضمان عملية انتخابية سليمة. كما أشار إلى أهمية مواصلة الاصلاحات السياسية ومكافحة الفساد.

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