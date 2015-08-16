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رئيس الوزراء الأسترالي يزور العراق قريباً

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:21 - 30/01/2017 - عدد القراء : 15

يعتزمُ رئيس وزراء استراليا {مالكولم تيرنبول} زيارة العراق ولقاء المسؤولين فيه. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان ” سفير جمهورية العراق حسين مهدي العامري التقى رئيس وزراء استراليا مالكولم تيرنبول، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الأسترالي، واعلن الأخير عزمه على زيارة العراق قريبا”. واضاف ان “السفير اجرى حديثا خاصا مع رئيس الوزراء الاسترالي تطرق فيه الى الانتصارات التي تحققها القوات العراقية {الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر} ضد عصابات داعش الارهابية في الموصل، مؤكدا حرص هذه القوات على سلامة المدنيين في الجانب الايمن لمدينة الموصل ولا سيما وان العصابات الارهابية تتخذهم دروعا بشرية”. من جانبه وعد رئيس الوزراء الاسترالي بحسب البيان بـ ” زيارة قريبة الى العراق ولقاء المسؤولين في بغداد، ضمن جهود بلاده في دعم قوات التحالف الدولي المساندة للعراق في حربه على العصابات الإرهابية”. يشار الى ان استراليا ضمن الدول المنضوية في التحالف الدولي الداعم للعراق في حربه ضد داعش.

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