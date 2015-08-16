 
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

رئيس الوزراء لقائد “قسد”: الحوار ضمانة لوحدة سوريا ومنع عودة الإرهاب

اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 3:00 - 22/01/2026

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي بقائد قسد مظلوم عبدي، أن الحوار ضمانة لوحدة سوريا ومنع عودة الإرهاب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته العدالة ان   “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى، اتصالاً هاتفياً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

