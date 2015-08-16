رئيس الوزراء لقائد “قسد”: الحوار ضمانة لوحدة سوريا ومنع عودة الإرهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي بقائد قسد مظلوم عبدي، أن الحوار ضمانة لوحدة سوريا ومنع عودة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته العدالة ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى، اتصالاً هاتفياً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة

