رئيس الوزراء يؤكد على الدور المحوري للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،، على الدور المحوري للهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته العدالة ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء استعراض آليات وإجراءات الهيئة في مراقبة الإنفاق وتحقيق الإصلاحات والاستقرار المالي، وتعزيز مبدأ الشفافية لضمان حقوق جميع العراقيين في التوزيع العادل للموارد وتعزيز الرقابة المالية، وترسيخ أسس النزاهة في إدارة المال العام”.

وأشار الى “أهمية الدور المحوري للهيئة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في التخصيصات وفق الأولويات المحددة

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