رئيس الوزراء يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكي أهمية تثبيت جهود وقف العدوان في غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للقائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس أهمية تثبيت جهود وقف العدوان في غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته العدالة ان ” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل،، القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها”.

وأضاف البيان ” شهد اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، ولاسيّما الأوضاع الإنسانية في غزّة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تثبيت جهود وقف العدوان، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”، مشدداً على أن “إعادة الإعمار والاستقرار في القطاع المنكوب تمثلان خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأشار السوداني الى “ضرورة التواصل البناء والحوار لضمان ادامة العلاقات المتطورة الأمنية والتنموية، والتزام الجانبين بتعزيز الشراكة الستراتيجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار البنّاء، ودعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الإقليمية، بما في ذلك العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها ركناً أساسياً في الاستقرار المستدام للشرق الأوسط”.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأميركي، بحسب البيان، عن “تقديره للدور الدبلوماسي الفاعل للعراق، وإسهامه المتزايد كعامل استقرار في المنطقة”، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون، ومشاركة العراق في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات

