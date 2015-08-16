رئيس الوزراء يؤكد مواصلة النهج الحكومي بدعم المرأة والمضي في إعداد رؤية مستقبلية لدورها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مواصلة النهج الحكومي بدعم المرأة، والمضي في إعداد رؤية مستقبلية لدورها وتبني الخطط التي تعزز من فاعليتها ومكانتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته العدالة إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، جرى خلاله بحث عدد من الملفات التي تُعنى بدعم المرأة، حيث أكد على مواصلة النهج الحكومي بدعم المرأة، والمضي في إعداد رؤية مستقبلية لدورها وتبني الخطط التي تعزز من فاعليتها ومكانتها”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش التقرير الأوّلي ضمن ما يتعلق بدور النساء في مجالات مكافحة الفقر، والتربية، والسكن، والتعليم، والصحة، ورسم السياسات، وتحديد الأولويات الخاصة بدعم المرأة ضمن المنهاج الحكومي القادم (2026-2030)”.

وأقرّ الاجتماع، بحسب البيان، توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لتنسيق وتنفيذ الإجراءات المقترحة لدعم المرأة اقتصادياً ضمن القطاع الخاص، وتسهيل تأسيس الشركات والعلامات التجارية الخاصة بالمرأة، وتقديم التسهيلات الضريبية للنشاط النسوي، والاستفادة من منصّة “ضمان” الرقمية لتسجيل الأنشطة الاقتصادية النسائية”.

وأشار إلى، أنه “جرت الموافقة على توجيه المؤسسات المذكورة آنفاً، باعتماد تأييد المجلس الأعلى لشؤون المرأة للنساء المشاركات بالأعمال التطوّعية المنفذة بإشراف المجلس”.

وأكد البيان، أنه “في مجال دعم أقسام المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد الأنشطة السنوية ضمن رؤية الحكومة في دعمها للمرأة وتحديد التخصيصات اللازمة، لتقوم وزارة المالية بإدراجها في الموازنات السنوية”.

وواصل البيان، أن “الاجتماع استعرض نتائج برنامج تدريب 500 مهندسة زراعية شابة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج برعاية المجلس، بالتعاون مع أمانة بغداد، و بواقع 18 مركزًا تدريبيًا، كما جرى استعراض برنامج (دليل التنمية المتطوّر للشابات)، ونتائج المرحلة الأولى منه في محافظات؛ بغداد وكركوك والبصرة وبابل وذي قار، وقد استهدف (250) امرأة، لتدريبهن على المهارات التكنولوجية لسوق العمل، وكذلك استعراض برنامج (رائدات التغيير) الذي أطلقه المجلس الأعلى لشؤون المرأة، بشمول (540) امرأة، وتحديد البرامج التدريبية المطلوبة للشروع بالتنفيذ. والانطلاق التجريبي لمنصّة (عين المرأة وأفكارها)”.

واختتم البيان، أن “المجلس اطلع على التحضيرات الخاصة بتدريب 6000 شابة في عموم العراق، على برنامج متكامل في شؤون الإدارة السياحية، بالتعاون مع هيئة السياحة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وإمكانية توظيفهن لاحقًا في القطاع الخاص السياحي

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