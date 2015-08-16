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رئيس جهاز الأمن الوطني: العراق نجح بإحباط العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية

رئيس جهاز الأمن الوطني: العراق نجح بإحباط العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 7:33 - 19/01/2025 - عدد القراء : 97

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري،، نجاح العراق في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية. 

وذكر الجهاز، في بيان تلقته العدالة انه  “في إطار تعزيز التعاون الأمني بين العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية، استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري في مكتبه ببغداد، وزير الأمن الداخلي الصومالي العميد عبد الله شيخ إسماعيل والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء استعراض الجانبين العلاقات التاريخية العميقة التي تربط الشعبين العراقي والصومالي”، مؤكدين على “المصير المشترك الذي جمع البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي استهدفت أمنهما واستقرارهما”.

من جانبه أشاد وزير الأمن الداخلي الصومالي “بالدور الريادي للعراق في مكافحة الإرهاب، مثمناً” التجربة العراقية المتميزة في هذا المجال، فيما أكد الجانبان “على الدور المحوري للمعلومات الاستخبارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

واستعرض رئيس جهاز الأمن الوطني “الإنجازات المتميزة التي حققها الجهاز في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مشيراً إلى “نجاح العراق في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية من خلال تمرير المعلومات الاستباقية، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر إرهابية خطيرة”.

واتفق الطرفان على “تفعيل التعاون الأمني المشترك وتطوير آليات تبادل المعلومات الاستخبارية بين الخبرات العراقية والصومالية بما يسهم في تعزيز قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.

 

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