 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]

رئيس مجلس النواب : التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي

رئيس مجلس النواب : التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 2:43 - 18/11/2024 - عدد القراء : 128

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.
وقال المشهداني في بيان- تلقته العدالة أدعو أبناء الشعب العراقي، إلى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد، وفرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف، أن “التعداد يسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُعيننا على اتخاذ قرارات تُحسن الخدمات وتعالج القضايا التي تواجه مواطنينا”.
وأشار إلى، أن “هذا الإجراء الحيوي يتيح للحكومة وأجهزة الدولة تحديد المناطق الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات البطالة، والأقل في مستوى الخدمات، مما يُمكننا من وضع حلول عملية وتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق، كما يفتح الباب لرؤية واضحة ودقيقة تخدم التخطيط والتنمية المستدامة في العراق”.
وأكد، أن “التعداد السكاني يعزز:
1- توثيق المعلومات بدقة ويتوجب على كل مواطن عراقي تقديم بيانات دقيقة لضمان تحقيق أهداف التعداد.
2- شمول الجميع، دون استثناء:
* للعراقيين في مراكز الإصلاح وأماكن الاحتجاز الحق في تسجيل بياناتهم ضمن التعداد.
* للعراقيين في مخيمات النزوح الحق ذاته، لضمان شمولهم في الخطط التنموية المستقبلية.
* يتعين على العراقيين المقيمين داخل البلاد المشاركة الكاملة في تقديم بياناتهم”.
وواصل، أنه ” في هذا السياق، أثمن جهود الجهات الحكومية والأمنية كافة التي ستسهم في إنجاح عملية التعداد”، مبينا، أن “تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني سيُسجل كخطوة تاريخية تُظهر إرادتنا في بناء عراق قوي ومزدهر”.
وأكد، “فلنتكاتف جميعًا من أجل مستقبل مشرق لوطننا العزيز، ولنعكس للعالم أجمع إرادتنا الصلبة في إعادة بناء العراق
blog comments powered by Disqus
[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
14°
18°
Tue
14°
Wed
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام
  • أول روبوت يعزف على آلة التشيلو
  • بفضل 5500 طائرة درون… الهند تسجل 5 أرقام قياسية في غينيس
  • الكشف عن مدينتين مدفونتين تحت أراضٍ من طريق الحرير
  • رقم قياسي جديد لنبضات الليزر

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2024 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية