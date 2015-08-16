رئيس مجلس النواب : التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.

وقال المشهداني في بيان- تلقته العدالة أدعو أبناء الشعب العراقي، إلى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد، وفرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف، أن “التعداد يسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُعيننا على اتخاذ قرارات تُحسن الخدمات وتعالج القضايا التي تواجه مواطنينا”.

وأشار إلى، أن “هذا الإجراء الحيوي يتيح للحكومة وأجهزة الدولة تحديد المناطق الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات البطالة، والأقل في مستوى الخدمات، مما يُمكننا من وضع حلول عملية وتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق، كما يفتح الباب لرؤية واضحة ودقيقة تخدم التخطيط والتنمية المستدامة في العراق”.

وأكد، أن “التعداد السكاني يعزز:

1- توثيق المعلومات بدقة ويتوجب على كل مواطن عراقي تقديم بيانات دقيقة لضمان تحقيق أهداف التعداد.

2- شمول الجميع، دون استثناء:

* للعراقيين في مراكز الإصلاح وأماكن الاحتجاز الحق في تسجيل بياناتهم ضمن التعداد.

* للعراقيين في مخيمات النزوح الحق ذاته، لضمان شمولهم في الخطط التنموية المستقبلية.

* يتعين على العراقيين المقيمين داخل البلاد المشاركة الكاملة في تقديم بياناتهم”.

وواصل، أنه ” في هذا السياق، أثمن جهود الجهات الحكومية والأمنية كافة التي ستسهم في إنجاح عملية التعداد”، مبينا، أن “تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني سيُسجل كخطوة تاريخية تُظهر إرادتنا في بناء عراق قوي ومزدهر”.

وأكد، “فلنتكاتف جميعًا من أجل مستقبل مشرق لوطننا العزيز، ولنعكس للعالم أجمع إرادتنا الصلبة في إعادة بناء العراق

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