سلطنة عُمان تدين بشدة تفجير السنك وتؤكد وقوفها مع العراق

أدانتْ سلطنة عُمان امس الاثنين بشدة التفجير الذي وقع في منطقة السنك في العاصمة بغداد. واكدت وزارة الخارجية في بيان لها “وقوف السلطنة الدائم مع العراق ضد آفة الارهاب وهي تجدد رفضها الثابت لكل أنواع وأشكال الإرهاب في كل زمان وكل مكان. وشددت الخارجية العمانية على ان هذه التفجيرات آثمة ومرفوضة في كل الأديان والأعراف الإنسانية. وقالت ان حكومة السلطنة تتقدم إلى حكومة العراق بصادق التعازي والمواساة مع التمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. وكان انتحاريان قد فجرا نفسيهما السبت الماضي، بمنطقة السنك التجارية وسط العاصمة بغداد ما أسفر عن استشهاد 24 مدنياً واصابة 39 اخرين. وتبنت عصابات داعش الارهابية التفجير.

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