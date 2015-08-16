شوقي يرجح استضافة العبادي والقادة الامنيين في جلسة الاسبوع المقبل

رجّح النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي والقادة الامنيين، الى جلسة البرلمان في الاسبوع المقبل. وقال شوقي لوكالة {الفرات نيوز} امس ان “هناك طلبات مقدمة الى مجلس النواب بشأن استضافة القادة الامنيين الاسبوع المقبل لمناقشة تردي الوضع الامني في بغداد والمحافظات”. واشار الى “استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي ايضا حول تقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة”. يشار الى ان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات قد تعرضت الى هجمات ارهابية بالسيارات المفخخة والانتحاريين بالاحزمة والعبوات الناسفة ما ادى الى استشهاد واصابة العشرات من المدنيين.

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