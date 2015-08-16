ضحايا مدنيين بين شهيد وجريح بتفجيرات ارهابية في بغداد

استشهدَ واصيب عدد من المدنيين، بانفجار سيارتين مفخختين شرقي العاصمة بغداد. وافاد اعلام قيادة عمليات بغداد لوكالة {الفرات نيوز} امس ان “سيارتين مفخختين انفجرتا الاولى خلف مستشفى الامام علي {ع} والسيارة المفخخة الثانية قرب مستشفى الكندي شرقي العاصمة بغداد”. واشار الى ان “الانفجارين اوقعا عددا من الشهداء والجرحى”. ومن جهة اخرى استشهد واصيب، امس الاثنين، 54 مدنيا بانفجار سيارة مفخخة شرقي العاصمة بغداد. وافاد مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} امس ان سيارة مفخخة انفجرت في ساحة {55} بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد صباح امس ، ما اسفر انفجارها عن استشهاد 16 مدنيا واصابة 38 اخرين بجروح متفاوتة”. واشار الى ان “سيارات الاسعاف هرعت لنقل المصابين الى اقرب مستشفى”.

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