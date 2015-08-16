عضو في الخارجية النيابية: ضرورة إيجاد موقف عربي موحد لدعم العراق

أكدتْ عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية أحلام الحسيني، على ضرورة إيجاد موقف عربي موحد لدعم النظام السياسي الجديد في العراق. وقالت الحسيني، لوكالة {الفرات نيوز} “قبل أيام كنا باجتماع مكتب البرلمان العربي والتقينا أمين الجامعة العربية، وحملنا رسالة العراقيين بضرورة موقف عربي موحد تجاه المرحلة المقبلة ودعم النظام السياسي الجديد في العراق والمساهمة بخلق أجواء ايجابية”، مضيفة “كما طلبنا بان يكون دور اكبر في العراق بالمرحلة المقبلة ويسمعوا للأصوات الوطنية”. وعن مؤتمر حوار بغداد، قالت الحسيني “اعتدنا في العراق أن تناقش القضايا العراقية خارج البلد، وان تعقد مؤتمرات في دول جوار ودول عربية لمناقشة القضايا العراقية، وهذه المرة الأولى التي نشهد إقامة مؤتمر في بغداد”، عادة ان “هذه خطوة ايجابية واليوم نعتقد هناك مرحلة لانتصارات ولا بد إن تسير معها في هذه الفترة والفترة المقبلة حلول وطرح أفكار ورؤى ونقاشات وحوارات لحل الأزمة التي شهدها البلد”. وتابعت ان “مثل هكذا مؤتمرات خطوة بالاتجاه الصحيح للعمل على بناء دولة قادرة على خدمة المواطن، واليوم هناك شخصيات كثيرة مشاركة ودول عربية وإقليمية وهذا الهدف منه رسم مسار حقيقي للمرحلة المقبلة”. واحتضنت العاصمة بغداد السبت الماضي، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الذي عقد برعاية مجلس النواب وبحضور سياسي محلي ودولي كبير، واكد على ضرورة الحوار وتسوية الاشكالات في مرحلة ما بعد عصابات داعش الإرهابية.

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