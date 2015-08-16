عمليات الرافدين: القبض على 117 مطلوباً

أعلنتْ قيادة عمليات الرافدين، امس الثلاثاء، عن القاء القبض على 117 مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة ومن بينها مطلوبون بمواد إرهاب ومخدرات، ضمن قاطع عملياتها. وقال قائد العمليات اللواء علي ابراهيم المكصوصي في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “القوات الامنية ضمن قاطع عمليات الرافدين، القت القبض على 117 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة ومنها ارهاب ومخدرات، خلال الأيام الثلاثة الماضية”، مشيرا الى “بعض اجراءات القبض كانت بعمليات نوعية بعد ورود معلومات استخباراتية”. وتابع بان “عمليات ألقاء القبض نفذتها القوات الامنية على المطلوبين في محافظات واسط 57، ذي قار 34، المثنى 8، ميسان 18″، لافتا الى ان “جميع المتهمين و المطلوبين تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ بحقهم القصاص”.

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