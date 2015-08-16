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فتح سيطرة نموذجية على طريق كركوك- بغداد لحماية الخالص من العجلات الملغومة

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:30 - 19/01/2017 - عدد القراء : 10

أمر قائد شرطة ديالى اللواء جاسم حسين السعدي بفتح سيطرة متكاملة على طريق كركوك – بغداد بالقرب من معسكر العراق الجديد شمال المحافظة من اجل توفير الحماية لقضاء الخالص من العجلات الملغومة والانتحاريين.وذكر بيان لاعلام شرطة ديالى نقلته وكالة كل العراق [أين]  ، ان “السيطرة ستكون نموذيجية ورئيسية وتجهيزها بكاميرات وعجلة لفحص المتفجرات ومفارز K9 [الكلاب البوليسية] وتدار من قبل قسم السيطرات والطرق الخارجية”.وأضاف ان “هذه السيطرة ستكلف بمسؤولية تفتيش العجلات والاشخاص القادمين من المناطق الشمالية لمنع مرور المتفجرات الى قضاء الخالص ومحافظة ديالى وبغداد”.

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