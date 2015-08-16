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قائد القوات الخاصة الثانية: مقتل 700 داعشي خلال الصفحة الثانية لمعارك الساحل الايسر

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:34 - 19/01/2017 - عدد القراء : 17

قالَ قائد قوات النخبة الثانية اللواء الركن معن السعدي، امس الأربعاء، ان “قوات النخبة التابعة الى الرتل الجنوبي قتلت 700 داعشي خلال الصفحة الثانية للعمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى”. وذكر السعدي لوكالة كل العراق [أين] ان “قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابعة الى الرتل الجنوبي قتلت منذ انطلاق الصفحة الثانية لعمليات تحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل 700 داعشيا خلال عمليات التحرير”. وأشار الى ان “القوات أنجزت كامل مهامها العسكرية في الساحل بعد تكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة نتجت عن تحرير 47 حيا من احياء الساحل الايسر”. وكان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي ابلغ [أين] ان “القوات ستنهي خلال الساعات المقبلة مهامها العسكرية في الساحل الايسر لمدينة الموصل”. وكانت قوات الرتل الجنوبي التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب حررت خلال عمليات عسكرية شنتها يوم امس الاول 10 احياء في المدنية. واعلن قائد القوات الخاصة الأولى في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي العارضي تحرير قواته للمنطقة الاثرية ومنطقة الغابات في الساحل الايسر لمدينة للموصل وانتهاء مهامهم العسكرية هناك.

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