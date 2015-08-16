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(قادمون يا نينوى) تعلن مقتل أكثر من 70 ارهابياً وصد هجمات لداعش في الموصل

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:03 - 27/12/2016 - عدد القراء : 10

أعلنتْ قيادة عمليات (قادمون يا نينوى)، امس الاول  الأحد، قتل أكثر من {70} ارهابياً وصد هجمات لداعش في الموصل. وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان صادر عن خلية الاعلام الحربي نقلته وكالة {الفرات نيوز} انه “لا تبدل في جميع المحاور وتجري عمليات تطهير وتنظيف الطرق والمباني للمناطق المحررة”. وأضاف أن “المجاميع الإرهابية حاولت التقرب من قطعات الشرطة الاتحادية جنوب البوسيف وتمكنت قطعاتنا من تفجير عجلتين مفخختين وقتل اكثر من 21 ارهابياً وجرح عدد منهم”. وبين ان “المجاميع الإرهابية حاولت التعرض على قطعات فرقة المدرعة التاسعة في حي الانتصار والسلام والشيماء في الجنوب الشرقي للساحل الايسر بالعجلات المفخخة والاشخاص مستغلة سوء الاحوال الجوية وتمكنت القطعات من تفجير 4 عجلات مفخخة وحرق 3 عجلات تحمل إرهابيين وقتل 51 ارهابياً وجرح عدد منهم”. وتابع “على ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود تجمع لإرهابي داعش في حي الوحدة تحاول التعرض على قطعاتنا وقد تمكنت طائرات التحالف الدولي من توجيه ضربة جوية اسفرت عن قتل 25 ارهابيا داخل احد الاوكار”. وختم ان “عدد العوائل الداخلة والخارجة من جميع المخيمات بلغت 14097 عائلة”.

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