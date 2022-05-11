قانون الأمن الغذائي يغفل ذكر المحافظات الفقيرة وعليه ملاحظات كثيرة

بغداد: متابعة العدالة

أكد عضو مجلس النواب أحمد الربيعي، امس الأربعاء، أن قانون الامن الغذائي لم يتضمن أي ذكر للمحافظات الأشد فقراً، والأموال المخصصة لحساب المحافظات المنتجة للنفط، مشيرا الى وجود عشرات الملاحظات على القانون.

وقال الربيعي في حوار صحفي إن “تمرير القانون سيعتمد على التعديلات التي ستجرى عليه، والأخذ بنظر الاعتبار عشرات الملاحظات التي تطرق إليها النواب في الجلسات الماضية” .

وأضاف أن “بعض تلك الملاحظات تتعلق بأصل القانون لكونه جاء من حكومة تصريف أعمال يومية”، مشيراً إلى أن “النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح لمثل هذه الحكومة بالتصرف بالأمور والقضايا الستراتيجية للبلد، ومنها ما يتعلق بتقديم القوانين إلى البرلمان” .

وأوضح الربيعي، أنه “من ضمن الملاحظات الأخرى، الاقتراض والإعفاءات الجمركية والضرائب للمشاريع التي ستنفذ وكيفية اختيارها، في حين لا يوجد أي ذكر للمحافظات الأشد فقراً، والأموال المخصصة لحساب المحافظات المنتجة للنفط، والاطمئنان لمبدأ التوزيع العادل للثروة وغيرها من الأمور التي تخص التنمية وتوسيع شبكة الحماية ودعم الطبقات الفقيرة” .

وأشار الى أن “تمرير القانون سيعتمد على تكييف أصله لكونه جاء من حكومة تصريف أمور يومية والنظر بالملاحظات التي سجلت على مواد القانون

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