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كوسرت رسول يؤكد أهمية توافق الأطراف سياسياً على مستقبل الموصل

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:24 - 29/01/2017 - عدد القراء : 1

أكدَ النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، على أهمية توافق الأطراف سياسياً على مستقبل مدينة الموصل. والتقى كوسرت رسول الخميس الماضي ، في مدينة السليمانية، نرمين عثمان المشرف على مكتب المنظمات الديمقراطية واعضاء مجلس المكتب، لتهنئته على نيل جائزة بيكاسو الذهبية، ووصف الحاضرون نيل رسول هذه الجائزة بالمكسب الكبير للشعب الكردي وللاتحاد الوطني الكردستاني. وقال كوسرت رسول خلال اللقاء: ان الحصول على جائزة بيكاسو مكسب لجميع الشعب الكردي، خاصة البيشمركة الابطال. من جانب اخر، اشار كوسرت رسول الى ان جميع الحوارات يجب ان تكون لحل المشاكل والازمات في اقليم كردستان، وعلى الاطراف وضع مصالح الشعب الكردي فوق كل اعتبار.

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