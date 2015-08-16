 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

لتحسين الخدمات في الدوائر الحكومية.. بغداد تستضيف مؤتمراً للتقنيات التكنولوجية

لتحسين الخدمات في الدوائر الحكومية.. بغداد تستضيف مؤتمراً للتقنيات التكنولوجية
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 6:38 - 17/12/2025 - عدد القراء : 431

عقدت شركة (بي سي ديل نت) للتكنلوجيا، امس   الثلاثاء، مؤتمراً في العاصمة بغداد، عرضت من خلاله أحدث التقنيات التكنولوجية التي تسهم في تحسين نوع الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن في المؤسسات والدوائر الحكومية.
وقال مدير الدعم التقني بالشركة حسين لقيس: إن “المؤتمر يعقد بشكل سنوي بحضور الشركاء العراقيين بهدف الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية التي تقدمها شركات التكنولوجيا في العالم”.
وأضاف أن “الشركاء العراقيين يعملون على تطوير مشاريع في القطاع الحكومي، أو مع المؤسسات المصرفية، ويهدف المؤتمر الى اطلاعهم على أحدث التقنيات التكنولوجية في الأسواق العالمية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية في العراق”، مشيراً الى أن “تلك المشاريع تتبع لمؤسسات ودوائر حكومية تكون على تماس مباشر مع المواطن”.
وتابع أن “توفير التكنولوجيا المتطورة سيسهم في تحسين أداء المنصات الالكترونية في تلك الدوائر والمؤسسات لتعزيز قدرتها على توفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي
blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

ملحق العدالة

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
11°
13°
Mon
14°
Tue
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2026 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية