لجنة حكومية من كركوك: رئيس الوزراء حريص على تعزيز الاستقرار وإدامة التعايش السلمي

أكد المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، امس الثلاثاء، أن زيارته إلى محافظة كركوك جاءت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها ناحية التون كوبري، فيما أشار إلى حرص الحكومة على التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار في كركوك.

وقال الفتلاوي، في تصريح صحفي إن “زيارته إلى محافظة كركوك جاءت بتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها ناحية التون كوبري، والاطلاع على الواقع الخدمي فيها وإيجاد الحلول المناسبة لها”، مشيراً إلى “اهتمام رئيس الوزراء الكبير بتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي بين جميع مكونات المحافظة”.

وأضاف أنه “تم تشكيل لجنة للوقوف ميدانياً على ما حصل في ناحية التون كوبري، والاطلاع على واقعها الخدمي وتقييم احتياجاتها”، مبيناً أن “اللجنة التقت برئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك، وتوجهت بعد ذلك إلى ناحية التون كوبري، حيث جرى تلخيص جميع المتطلبات والملاحظات، إذ ستتم دراستها بشكل مفصل مع الأطراف المعنية كافة، من أجل الوصول إلى حلول تضمن التعايش السلمي وتعزز الاستقرار في محافظة كركوك”.

وتابع، أن “الحكومة حريصة على رعاية مصالح جميع مواطنيها بمختلف مكوناتهم، وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات”، مشدداً على “أهمية تغليب لغة الحوار وتوحيد الجهود لخدمة أبناء محافظة كركوك”.

ولفت إلى أن “ناحية التون كوبري شهدت الأسبوع الماضي تظاهرات تطالب بتحقيق التوازن العادل بين جميع مكونات محافظة كركوك

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus