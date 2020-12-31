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لجنة نيابية تعلن احالة ملفات فساد كبيرة تخص مسؤولين لهيئة النزاهة

لجنة نيابية تعلن احالة ملفات فساد كبيرة تخص مسؤولين لهيئة النزاهة
اخبار و تقارير - بغداد | العدالة - 4:04 - 31/12/2020 - عدد القراء : 886

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن احالة ملفات فساد كبيرة تخص مسؤولين بدرجة وزير ووكيل وزير ومدير عام الى هيئة النزاهة، داعية الهيئة الى متابعة تلك الملفات وفتحها.
وقال النائب عن لجنة النزاهة عبد الامير المياحي ان “لجنة النزاهة فتحت العديد من ملفات الفساد تخص العديد من الوزارات وهيئات ودوائر الدولة”.
واضاف ان “بعضها اكملت اللجنة التحقيق فيها واحالتها الى هيئة النزاهة وهي تخص مسؤولين بدرجة وزير ووكيل وزير ومدير عام”، مشيرا الى ان “الملفات الاخرى لازالت لدى اللجنة بانتظار اكمال التحقيقات فيها وجمع المعلومات”.
واوضح المياحي ان “هيئة النزاهة يجب عليها فتح مكاتب لها في جميع وزارات ودوائر الدولة لتكون بالقرب من الملف والتحقيق فيه”، داعيا اياها الى “تدقيق الملفات المرسلة من اللجنة والتحقيق فيها وكشف المتورطين وعدم ركنها

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