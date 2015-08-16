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مجلس الامن الوطني برئاسة العبادي يناقش ضوابط منع تداعيات قانون العفو

مجلس الامن الوطني برئاسة العبادي يناقش ضوابط منع تداعيات قانون العفو
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 1:42 - 17/01/2017 - عدد القراء : 2

رأسَ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي امس الاول الاحد اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني، وناقش الاوضاع الامنية وضوابط منع تداعيات قانون العفو عن المحكومين بجرائم خطف وارهاب. وذكر بيان لمكتب العبادي نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “الاجتماع ناقش المقررات والتوجيهات السابقة ومتابعة الاجراءات الامنية الكفيلة بحماية المواطنين في العاصمة بغداد، اضافة الى تطورات عمليات (قادمون يا نينوى) والانتصارات الكبيرة لقواتنا البطلة لتحرير الموصل واهمية ادامة زخمها”. واضاف “وناقش المجلس مسودة منع ومكافحة الارهاب، ومذكرة التفاهم للتعاون الامني بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الالمانية ، والاسراع في حسم القضايا لدى القضاء وملفات الموقوفين ، كما جرى مناقشة وضع ضوابط لمنع تداعيات قانون العفو عن المحكومين بجرائم خطف وارهاب اضافة الى عدد اخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال”.

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