محافظ كركوك: الاستقرارالسياسي ضروري لقطع الطريق أمام نشوء جماعات إرهابية جديدة

اعتبر محافظ كركوك نجم الدين كريم،امس الثلاثاء، أن الاستقرارالسياسي في العراق ضروري لقطع الطريق أمام نشوء جماعات “إرهابية” جديدة، مؤكداً على حق أهالي المحافظة بضمان إجراء انتخابات محلية لهم.وقال مكتب محافظ كركوك في بيان نقلته “السومرية نيوز”، إن “محافظ كركوك نجم الدين كريم استقبل، امس الثلاثاء، جورجي بوستن نائب ممثل بعثة اليونامي في العراق للشؤون السياسية والانتخابية والدستورية”.وبين محافظ كركوك، بحسب البيان، أن “الاستقرارالسياسي في العراق ضروري لقطع الطريق أمام نشوء جماعات إرهابية جديدة بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على عصابات داعش الإرهابية”، مؤكداً على “حق مواطني كركوك بضمان اجراء انتخابات محلية لهم اسوة بباقي المحافظات دون قيد أو شرط”.ولفت إلى أنه “من الضروري التأكيد على توجيه المنظمات الدولية بالعمل على ضمان عوده النازحين الآمنة والمستقرة للمناطق المحررة وتهيئة كافة المستلزمات لاستقبال نازحي الحويجة التي تواصل ادارة كركوك استقبالهم بشكل يومي وتؤمن لهم المستلزمات الإنسانية من استقبال وإيواء وإغاثة ودعم لهم”.

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