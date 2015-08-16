معصوم لبروجردي: مشاكل بلدان المنطقة تتطلب عملاً سياسياً لإبعاد شبح الإرهاب عن الجميع

رأى رئيسُ الجمهورية فؤاد معصوم خلال لقائه رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية في إيران علاء الدين بروجردي ان مشكلات بلدان المنطقة تتطلب عملاً سياسياً لإبعاد شبح الإرهاب عن الجميع. وافاد بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة {الفر ات نيوز} امس، ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر دار السلام ببغداد، امس الاثنين، علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق”. وقال معصوم خلال اللقاء ان “المشكلات العالقة بين بلدان المنطقة تتطلب عملاً سياسياً حثيثاً للوصول إلى حلول تساعد في استقرار الدول جميعها وتبعد شبح الإرهاب عن الجميع”، مبينا ان “التحدي الإرهابي الذي واجهه العراقيون بصلابة وحزم هو تحدٍ وخطر على جميع البلدان حتى التي تعتقد أنها بمنأى عنه”، مشيرا الى ان “الحل الوحيد هو في مواجهة الإرهاب وفي تجفيف منابعه ومنع تحركه وصولاً إلى تطهير كامل المنطقة والعالم منه”. واضاف البيان ان “معصوم تلقى تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وتمنياتهما بموفور الصحة وللعراق التقدم والازدهار”. من جانبه هنأ بروجردي معصوم والقوات المسلحة العراقية وشعب وحكومة العراق على الانتصارات الكبيرة المتحققة ضد داعش، مؤكداً أن “هذه الانتصارات ستساعد كثيراً في تحقيق استقرار وأمن ليس العراق وحده وإنما عموم دول المنطقة والعالم”. وأشار بروجردي إلى أن “أمن العراق مهم جداً سواء لإيران أو لمختلف دول المنطقة حيث لا يمكن دائماً الوصول إلى استقرار وتأمين أمن الدول وسلامها من الإرهاب من دون القضاء عليه نهائياً في العراق وفي سوريا”. وتابع البيان ان “الجانبين بحثا التطورات والعلاقات السياسية بين دول المنطقة والتأكيد على أن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لتجاوز المشكلات بين بعض بلدان المنطقة وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بين هذه الدول”. ولفت الى ان “معصوم حمل الوفد الضيف تحياته لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وتمنياته لشعب الجمهورية الإسلامية بالمزيد من التقدم والرفاه وللعلاقات بين البلدين اضطراد التطور”.

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