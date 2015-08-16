معصوم يؤكد اهمية الدعم الفرنسي للعراق في المرحلة الحالية

شدّد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الإثنين، على أهمية الدعم الفرنسي للعراق في المرحلة الحالية، فيما قال الرئيس الفرنسي فراسنوا هولاند ان داعش هو عدونا المشترك. وقال معصوم في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في بغداد، امس “اننا نرحب بالرئيس الفرنسي في زيارته الثانية الى العراق، كما نقدم شكرنا للشعب الفرنسي الداعم للعراق كما أهنئ الجنود الفرنسيين الذين قضوا عيد رأس السنة الجديدة بعيداً عن عائلاتهم لمساعدتنا”. وأكد أن “زيارة هولاند الأولى الى بغداد عام 2014 لعبت دوراً مهماً في دعم العراق من قبل المجتمع الدولي في حربه ضد داعش”. وحول الاجتماع الذي عقده الجانبان، قال معصوم “أكدنا على ضرورة الدعم الفرنسي للعراق في المرحلة الحالية وتدريب القوات العراقية، كما بحثنا أهمية المصالحة الاجتماعية، حيث أبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاه لدعمنا في هذا المجال”. يشار الى ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وصل الى العاصمة بغداد صباح امس، حيث زار الجنود الفرنسيين، بعدها توجه للقاء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. من جانبه قال الرئيس الفرنسي، إن “فرنسا قامت بدورها في الموصل وفق اتفاقية بين باريس وبغداد، والقوات الفرنسية دعمت الجيش العراقي في الموصل”. وأضاف “أريد إيصال رسالة مفادها الحفاظ على وحدة العراق وتحسين العلاقات بين مختلف الأطراف”، مبينا أنه “علينا العمل معاً على إعادة بناء العراق بعد القضاء على تنظيم داعش”. وبين الرئيس الفرنسي أن “عصابات داعش عدونا المشترك، ومسلحو داعش الأجانب يعودون إلى فرنسا وأوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية”، مؤكدا انه “يجب الحفاظ على أطفالنا من الأفكار المتطرفة”. واختتم هولاند كلمته بالتأكيد على أن “القيادة العراقية أدت دورها على أكمل وجه، وأن العلاقات الفرنسية العراقية متينة وثابتة”.

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