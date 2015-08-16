معصوم يؤكد على أهمية قضاء طوزخورماتو ويشيد بتضحيات أبنائه

اكدَ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، خلال لقائه قائمقام طوزخورماتو باهمية القضاء في مجال ترسيخ المصالحة المجتمعية، مشيدا بتضحيات ابنائه. وافاد بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد امس الثلاثاء، قائممقام طوزخورماتو شلال عبدل أحمد مع وفد مرافق له يمثل عددا من دوائر القضاء”. وأكد معصوم خلال اللقاء على “أهمية طوزخورماتو في مجال ترسيخ المصالحة المجتمعية وتحقيق الوئام الوطني بين مختلف المكونات”، مشيرا إلى “التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء القضاء في مواجهة تحديات العنف والارهاب”. وبيّن ان “التنسيق والتفاهم بين ممثلي مختلف الأطياف الوطنية والقوى السياسية هو السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة والتقدم في البناء وتحقيق الأمن والرفاه للمجتمع”. وتابع البيان ان “معصوم استمع إلى شرح مفصل قدمه قائممقام القضاء والوفد المرافق عن الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والخدمية في المدينة”. من جانبه اوضح قائممقام طوزخورماتو نتائج جولته ولقاءاته في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية في بغداد، مشيدا بـ”ما يبذله مكتب رئيس الجمهورية من تعاون في هذا المجال”.

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