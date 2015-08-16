معصوم يبحث مع مسؤول كردي إزالة العقبات بين بغداد وأربيل

بحثَ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس الاول الجمعة في السليمانية مع سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة كل العراق [أين] أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار البناء والتنسيق لتقريب وجهات النظر وإزالة العقبات وتمهيد الأرضية المناسبة لحل المشاكل وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”. من جانبه ثمن محمود “الدور الايجابي الذي يضطلع به رئيس الجمهورية متمنياً دوام هذه الجهود وصولاً إلى حالة الاستقرار السياسي المنشودة”.

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