معصوم يحثّ على اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على خلايا الارهاب

حثّ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الاول السبت، الجهات الأمنية على اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للقضاء التام على الخلايا الارهابية. وافاد بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أدان بشدة التفجير الارهابي المزدوج الذي استهدف صباح امس الاول متاجر في السوق الشعبي بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد بأحزمة ناسفة، ما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين أبرياء من المارة والمتبضعين واصحاب المتاجر”. واعرب معصوم عن “الحزن لإستشهاد وجرح مواطنين أبرياء عزل جراء هذه الهجمات الإجرامية”، مؤكدا أن “هذه الاعتداءات الارهابية النكراء لن تمر بلا قصاص عادل وسريع”، موجهاً السلطات الأمنية “باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للقضاء التام على الخلايا الارهابية ومنع وقوع مثل هذه الهجمات الإجرامية مجدداً”.

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