 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

معصوم يحثّ على اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على خلايا الارهاب

معصوم يحثّ على اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على خلايا الارهاب
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 0:39 - 02/01/2017 - عدد القراء : 19

حثّ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الاول السبت، الجهات الأمنية على اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للقضاء التام على الخلايا الارهابية. وافاد بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة {الفرات نيوز} ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أدان بشدة التفجير الارهابي المزدوج الذي استهدف صباح امس الاول متاجر في السوق الشعبي بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد بأحزمة ناسفة، ما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين أبرياء من المارة والمتبضعين واصحاب المتاجر”. واعرب معصوم عن “الحزن لإستشهاد وجرح مواطنين أبرياء عزل جراء هذه الهجمات الإجرامية”، مؤكدا أن “هذه الاعتداءات الارهابية النكراء لن تمر بلا قصاص عادل وسريع”، موجهاً السلطات الأمنية “باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للقضاء التام على الخلايا الارهابية ومنع وقوع مثل هذه الهجمات الإجرامية مجدداً”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
10°
10°
الثلاثاء
11°
الأربعاء
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية
  • اعياد الميلاد واحتفالات السنة الجديدة
  • السيمفونية الوطنية تحيي حفل دعم بناء مدارس الأطفال
  • إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها
  • تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه
  • بيع كتاب بخط يد مؤلفه بـ 467 ألف دولار
  • أرث حضاري يحاكي نهر دجلة ، وميدان للمثقفين والعوائل البغدادية
  • ختم إمبراطوري يباع بمبلغ خرافي بمزاد في باريس
  • ببغاء يمتلك موهبة نادرة يمثل دور الميت

Social Stats

Al Adala 2017 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية