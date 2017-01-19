معصوم يدعو لتطوير المعامل والمصانع القريبة من مدينة الصدر لامتصاص البطالة

دعا رئيسُ الجمهورية فؤاد معصوم، امس الاربعاء، لتطوير المعامل والمصانع القريبة من مدينة الصدر لامتصاص البطالة. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة كل العراق[أين] ان معصوم “استقبل في قصر السلام ببغداد امس الأربعاء عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الصدر وحيا خلال اللقاء الدور الوطني الذي يضطلع به أبناء مدينة الصدر ومن خلال القوات المسلحة في الدفاع عن الشعب والبلد جنباً إلى جنب مع أخوانهم أبناء العراق في المدن الأخرى في الحرب المقدسة التي يخوضها العراقيون ضد الإرهاب من أجل وحدة البلاد وأمنها واستقرارها”. وأكد الرئيس إن “هذه المدينة التي تعرضت إلى الكثير من الاعتداءات الإرهابية تستحق منا جميعاً في مختلف السلطات المزيد من الاهتمام وتقديم الخدمات الأمنية والاقتصادية والتربوية والصحية التي تحتاج إليها المدينة بمساحتها الواسعة وكثافتها السكانية الكبيرة”. واستمع رئيس الجمهورية إلى أحاديث وشروحات قدمها الشيوخ والوجهاء وبعض أبناء المدينة، حيث وجّه الرئيس الحضور إلى أهمية إنضاج تصورات وأفكار مشاريع تستجيب لحاجات المدينة الأمنية والخدمية ليكون بإمكان الدوائر المختصة التعامل معها وتطوير ما هو مفيد ويساعد المدينة وأبناءها، مشيراً إلى ضرورة إحياء وتطوير بعض المعامل والمصانع القريبة من المدينة لاستيعاب الأيدي العاملة وامتصاص البطالة في مدينة الصدر والأحياء المحيطة بها.

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