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معصوم يصادق على قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية

معصوم يصادق على قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية
اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 3:21 - 12/01/2017 - عدد القراء : 4

صادقَ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق طبقا لأحكام البند {أولا} من المادة {61} والبند {ثالثا} من المادة {73} من الدستور. وذكر بيان رئاسي نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، ان هذا القانون شرّع لغرض تأسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والاشعاعات المؤبنة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية النووية، ولغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واشار إلى ارسال هذا القانون للنشر في الجريدة الرسمية.

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