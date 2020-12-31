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ميسان.. استئناف العمل بمد أنابيب الخام في حقل الحلفاية

ميسان.. استئناف العمل بمد أنابيب الخام في حقل الحلفاية
اخبار و تقارير - ميسان: العدالة - 4:01 - 31/12/2020 - عدد القراء : 934

استأنفت الشركات المقاولة ضمن مشاريع شعبة التشييد في قسم المنشآت السطحية في حقل الحلفاية تنفيذ ثمانية مشاريع لانشاء انابيب نفطية لنقل النفط الخام من الابار الى مجمعات المعالجة بعد توقف الأعمال نتيجة جائحة كورونا.
وقال مدير اعلام شركة نفط ميسان حيدر خضير في تصريح صحفي ان اربع شركات مقاولة منها ثلاث شركات محلية واخرى صينية استأنفت تنفيذ ثمانية مشاريع لانشاء وربط انابيب مختلفة، منها انابيب لنقل النفط الخام المنتج من الابار وصولا الى مجمعات النفط الاولية ( OGM) وبعدها الى مجمعات المعالجة الثلاثة الرئيسة في حقل الحلفاية، اضافة الى تنفيذ انابيب لحقن الماء في الابار النفطية وانشاء مجمعات ابار جديدة.
وبين ان نسب الانجاز في هذه المشاريع تتراوح بين 30 الى 97 بالمئة، موضحا ان حقل الحلفاية يعد من اهم حقول شركة نفط ميسان وقد شهد قفزة في انتاج النفط خلال الاعوام الماضية اضافة الى انتاج كميات من الغاز تجهز لمحطة الكحلاء للطاقة الكهربائية

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