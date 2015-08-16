نائبة تدعو الى ختم الانتصارات الكبيرة بتعيين الوزارات الشاغرة

دعتْ النائبة عن التحالف الوطني ميثاق الحامدي، امس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية الى ختم الانتصارات بتعيين الوزارات الشاغرة، موضحة ان وجود الوزراء الامنيين سيوفر دافعا وخططا ناجحة للحيلولة دون عودة الارهاب. وقالت الحامدي في بيان، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، ان “تعيين الوزراء الامنيين سيساعد على الحفاظ على الانتصارت على داعش والنجاح في مسك الارض وعدم عودة الارهاب”، مشيدة بـ”الانتصارات الكبيرة التي حققها ابناء القوات المسلحة والحشد الشعبي داعية رئيس الوزراء الى الاسراع بحسم الوزارات الامنية بالتعاون مع مجلس النواب”. واضافت “اننا نشد على ايدي القوات المسلحة والحشد الشعبي ونبارك للعراقيين هذه الانتصارات الكبيرة والتي تحول بسببها الموقف من الدفاع الى الهجوم على داعش الارهابي”. وشددت على “ضرورة الاسراع في حسم الوزارات الشاغرة ولا سيما الامنية منها معتبرة ذلك سيحفاظ على الانتصارات الباهرة على الارهاب وسيساعد على مسك الارض”، لافتة الى ان “وجود الوزراء الامنيين على راس الوزارة سيوفر دافعا وزخما كبيرا للمقاتلين ويوفر اجواء وخطط امنية ناجحة للحيلولة دون عودة الارهاب مرة اخرى”.

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