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نائبة عن نينوى تدعو البرلمان للتصويت على اعتبار الموصل مدينة منكوبة

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:17 - 12/01/2017 - عدد القراء : 0

طالبتْ النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري مجلس النواب، امس الثلاثاء، بالتصويت على اعتبار الموصل مدينة منكوبة وانصاف اهلها بعد الظلم الذي وقع عليهم. وقالت الجبوري في بيان، نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس، ان “ما تعرض له اهلنا في الموصل خلال السنتين والنصف الماضية، من تدمير وقتل، وتهجير ونزوح وسبي للنساء، على ايدي عصابات داعش الارهابية، وما يعيشونه من خوف وهلع، بانتظار بشرى التحرير على ايدي قواتنا الامنية البطلة، بعد ان اوغل داعش في اجرامه بحق المدنيين، وقصف المناطق المحررة، بكل ما اوتي من غل وحقد، حتى استشهد المئات في منازلهم وجرح الالاف، من النساء والاطفال والرجال والشيوخ”. واضافت “لا يختلف حال اهل الموصل المرتهنين تحت ايدي عصابات الدواعش، من بطش وتقتيل وظروف صعبة، ابسطها الجوع والبرد، واصعبها الموت قتلا بدم بارد امام الاهل والاطفال، او القصف غير الدقيق”، لافتة الى ان “الخطر والخوف، ونقص المستلزمات وقلة الحيلة، دفع اهل الموصل الى دفن موتاهم في حدائق وممرات المنازل، بينما قبع آخرين تحت انقاظ البيوت التي هدمت فوقهم”. واكدت الجبوري انه “لم يبق احد من اهالي الموصل او محافظة نينوى الا ونال نصيبه من هذا العناء، اما نازحا او مهجرا او جريحا او فقد اهلا او احبة او لازال بين الحياة والموت ينتظر ساعة الفرج”، مبينة انه “بعد كل هذا الدمار الذي طال الانسان والبنيان في ام الربيعين”، داعية رئاسة مجلس النواب واعضاء البرلمان الى “التصويت لجعل الموصل مدينة منكوبة، وانصاف اهلها بعد كل هذا الظلم الذي وقع عليهم”.

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