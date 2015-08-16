نائب كردي يؤكد ضرورة الإسراع في إنهاء المناصب التي تدار بالوكالة

أكدَ النائب عن التحالف الكردستاني اريز عبد الله على ضرورة الإسراع في إنهاء المناصب التي تدار بالوكالة. وقال لوكالة {الفرات نيوز} امس الاثنين أن “إحدى مشاكل الدولة هي إدارة المناصب بالوكالة وهذا الأمر يحتاج إلى قرارات جدية من الحكومة لغرض إنهائه هذا الملف”، مبينا أن “الحكومة لاتستطيع حسم الموضوع لكثرة التدخلات والأحزاب السياسية”. وكانت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية ماجدة التميمي قد أكدت أمس الاول بان “عدم حسم الوزراء الأمنيين سيؤدي إلى هجرة الشباب خارج البلد وإرجاع حالة الاختطاف”. وكان سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد في 14 كانون الأول الماضي، أن أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة سيطرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد انعقاد مجلس النواب. وبين الحديثي لـ{الفرات نيوز}، ان “مجلس النواب يتمتع ألان بعطلته التشريعية ومن المحتمل ان تصل لشهرين حتى يبدأ بالانعقاد من جديد”، موضحا ان “إعلان الأسماء المرشحة لشغل إدارة الوزارات الشاغرة والتي تدار بالوكالة متروك لرئيس الوزراء”، لافتا إلى انه {رئيس الوزراء} سيذهب بقائمة للبرلمان في حال انعقاده بعد العطلة التشريعية. يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من كانون الأول الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.

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