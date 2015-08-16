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نائب: نحتاج إلى خطة نوعية لمكافحة الإرهاب بعد نهايته في الموصل

اخبار و تقارير - بغداد/ متابعة العدالة - 2:24 - 12/01/2017 - عدد القراء : 39

أكدَ النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي على الحاجة إلى خطة نوعية لمكافحة الإرهاب بعد نهايته في الموصل على أيدي القوات الأمنية البطلة. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} امس الثلاثاء، أن “التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد مدانة ومستنكرة بشدة بالتالي نحتاج إلى مراجعة الخطط الأمنية لحماية بغداد من التفجيرات الإرهابية”. وتابع قوله ان “التفجيرات هزت مشاعر الجميع والبرلمان يريد من الجهات المختصة كشف نتائج تحقيقات التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة خلال الفترة الماضية ومنها تفجير الكرادة الدامي”. وشهدت العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية العديد من التفجيرات الإرهابية التي ضربت مناطق عدة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء. يذكر ان رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، قد أكد في وقت سابق أن الذين يفجرون لديهم ممرات آمنة لدخول عشرات الاف الإرهابيين وهؤلاء المجرمين يضغطون على العملية السياسية في الدولة.

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