هولاند يرحب بتقدم القوات العراقية ضد داعش في الموصل

رحّب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند امس الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته القوات العراقية وقوات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل حيث تتواصل الجهود لاستعادة المدينة واعادة الاستقرار فيها. وذكر قصر الاليزيه في بيان صحفي أن “هولاند اشاد خلال اجتماع مجلس الامن والدفاع بحضور كبار مسؤولي حكومته والقادة العسكريين بالتقدم الذي أحرزته القوات العراقية مدعومة من قوات التحالف ضد داعش في الموصل على مدى الأيام الماضية”. وأضاف البيان أن “هولاند أعرب أيضا خلال الاجتماع عن رضاه عن أداء القوات الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقية وذلك خلال زيارته إلى قاعدة {غاو} الجوية شمالي مالي في الـ13 من يناير الجاري”. وفيما يتعلق بالشأن السوري أعرب الرئيس الفرنسي وفق البيان عن “قلقه إزاء التطورات في سوريا الأمر الذي يتطلب ضرورة تسريع استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم لتلك الأزمة”. وفي هذا الصدد جدد هولاند موقفه بأن “تحرير مدينة الرقة معقل داعش في سوريا يمثل أولوية كما يصب في صالح أمن فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية عدة على يد عناصر التنظيم وتنفيذا لأوامر صدرت من الرقة”. يذكر ان اكثر من 230 شخص قتلوا فيما أصيب المئات في هجمات إرهابية على يد عناصر تابعة لداعش الارهابية في فرنسا منذ مطلع عام 2015 ما أدى الى رفع حالة التأهب القصوى في فرنسا نتيجة التهديدات الإرهابية.

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