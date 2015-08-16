وزيرة الصحة توعز بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على طبيب في واسط

أوعزت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على طبيب في محافظة واسط.وذكر بيان لوزارة الصحة نقلته وكالة{الفرات نيوز} ،أن” وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود استنكرت الاعتداء على احد الأطباء في واسط فيما أوعزت بتشكيل لجنة تحقيقية وعرض النتائج خلال 48 ساعة”.وكانت مجموعة قد اعتدت على احد الأطباء في مستشفى الزهراء بمحافظة واسط خلال تأدية واجبه .ومن جانب اخر وجه رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي الجهات المختصة والمعنية باتخاذ أقسى العقوبات الرادعة بحق المجموعة التي اعتدت على أحد الكوادر الطبية في مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت وخلال تأدية للمهام واوعز بمحاسبة المقصرين في مسألة تأمين الحماية للمستشفى.ونقل بيان لمكتبه نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس عن الزاملي القول خلال حضوره لجانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الاطباء في واسط على خلفية الاعتداء انه ” تم التوجيه بأجراء تحقيق فوري وعاجل لكشف تداعيات هذا الحادث واحالة المذنبين الى القضاء لنيل العقاب ووفقا للقانون”.واشار الزاملي بحسب البيان الى انه” اوعز الى الجهات الامنية وقيادة الشرطة بالعمل على تكثيف الحماية الامنية للمؤسسات الصحية، ومحاسبة افراد الحماية المكلفين بحماية المستشفى لتقصيرهم بأداء مهامهم في حفظ الامن وحماية الكوادر الطبية والصحية”.واضاف انه” وجه ادارة الصحة بعدم استقبال لجان المتابعة المحلية التي تتدخل بعمل الاطباء وفي عموم مستشفيات المحافظة، فيما دعا العشائر الى ضرورة عدم تعاطيها مع المخالفين من ابناءها والذين يتعرضون للكوادر الطبية وعدم السعي لرفع العقوبات القانونية التي تصدر بحقهم، وخصوصا الاسهام في مسالة التراضي التي تشجع على التمادي في هكذا حالات”.واوضح ان ” مجلس واسط يحرص على عملية حفظ الامن وتوفير الاجواء الملائمة للأطباء، فضلا عن حرصه على انسيابية العمل في مؤسساتنا الصحية التي لابد لها ان تعمل برصانة ومهنية تخدم المرضى دون اي تأثيرات جانبية او خارجية”.

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