وزير الخارجية : أوضاع العراق آمنة وحرب المنطقة تهدد الاقتصاد العالمي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، السفراء العرب المعتمدين في جمهورية كرواتيا، حيث استعرض معهم تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب في غزة ولبنان. وأعرب عن قلقه من استمرار الحرب، مؤكداً موقف العراق الثابت الرافض للحرب، ومشيراً إلى أن العراق عانى كثيراً من ويلات الحروب.

وأوضح السيد الوزير أن الأوضاع في العراق الآن مستقرة وآمنة، وأن الحكومة تركز على التنمية وإعادة الإعمار من خلال مشاريع بناء كبرى. لكنه حذر من أن الحرب الجارية في المنطقة قد تؤثر سلباً ليس فقط على العراق، بل أيضاً على الاقتصاد العالمي.

وأشار السيد فؤاد حسين إلى دعم العراق للمبادرات الساعية إلى وقف إطلاق النار، مثل المبادرة القطرية-المصرية-الأمريكية، مؤكداً أن العراق يدعم بقوة كل جهد يهدف إلى إنهاء النزاع ووقف التصعيد.

كما عبر عن شكره للسفراء العرب على دورهم في دعم التحركات الدبلوماسية ضد الحرب، مشدداً على أن إنهاء الحرب يعزز أمن واستقرار جميع دول المنطقة

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