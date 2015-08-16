 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]

وزير الخارجية : أوضاع العراق آمنة وحرب المنطقة تهدد الاقتصاد العالمي

وزير الخارجية : أوضاع العراق آمنة وحرب المنطقة تهدد الاقتصاد العالمي
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 7:28 - 23/10/2024 - عدد القراء : 99

  
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين،  السفراء العرب المعتمدين في جمهورية كرواتيا، حيث استعرض معهم تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الحرب في غزة ولبنان. وأعرب عن قلقه من استمرار الحرب، مؤكداً موقف العراق الثابت الرافض للحرب، ومشيراً إلى أن العراق عانى كثيراً من ويلات الحروب.
 
وأوضح السيد الوزير أن الأوضاع في العراق الآن مستقرة وآمنة، وأن الحكومة تركز على التنمية وإعادة الإعمار من خلال مشاريع بناء كبرى. لكنه حذر من أن الحرب الجارية في المنطقة قد تؤثر سلباً ليس فقط على العراق، بل أيضاً على الاقتصاد العالمي.
 
وأشار السيد فؤاد حسين إلى دعم العراق للمبادرات الساعية إلى وقف إطلاق النار، مثل المبادرة القطرية-المصرية-الأمريكية، مؤكداً أن العراق يدعم بقوة كل جهد يهدف إلى إنهاء النزاع ووقف التصعيد.
 
كما عبر عن شكره للسفراء العرب على دورهم في دعم التحركات الدبلوماسية ضد الحرب، مشدداً على أن إنهاء الحرب يعزز أمن واستقرار جميع دول المنطقة
blog comments powered by Disqus
[easy-share buttons="facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,print,mail" counters=0 native="selected" show_fblike="no" show_plusone="no" show_twitter="no"]

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
20°
24°
Sun
25°
Mon
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • رقم قياسي جديد لنبضات الليزر
  • سكوتر قديم بـ24 ألف دولار
  • الصين تُعلن إنتاج أكبر توربين بحري في العالم
  • تشتري حذاءً وتحصل على عقرب مجاناً
  • يجري 1301 اتصال صامت للشرطة في طوكيو
  • محاكمة ساعي بريد بريطاني خزن 4000 رسالة وطرد
  • إبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية
  • جلود الأسماك تتحول إلى ملابس ومجوهرات
  • صخرة عمرها مليارا سنة

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2024 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية