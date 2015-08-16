 
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

وزير الخارجية يؤكد استمرار العراق في ترسيخ مسيرته الديمقراطية

اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 4:07 - 21/10/2025 - عدد القراء : 263

 

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين،، استمرار العراق في ترسيخ مسيرته الديمقراطية، مثمناً إسهام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في تعزيز هذه المسيرة وتطويرها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته العدالة  ان ” نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليد فؤاد حسين، التقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوّضة الأوروبية لشؤون منطقة البحر المتوسط السيدة دوبرفكا سويكا”.
وأضاف البيان “جرى اللقاء على هامش أعمال اجتماع مجلس التعاون الرابع بين العراق والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ”، مضيفا “عند وصول وزير الخارجية إلى مقر الاجتماع، عقد مؤتمراً صحفياً أجاب خلاله على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام بشأن أبرز محاور اللقاء وأهدافه والتطورات الإقليمية والدولية”.
وتابع “تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير تطورات الشأن الداخلي، ولا سيما الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات العراقية المقررة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري”، مؤكداً “استمرار العراق في ترسيخ مسيرته الديمقراطية، ومثمناً إسهام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في تعزيز هذه المسيرة وتطويرها”.
وختم البيان “بحث فؤاد حسين الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وسوريا، إضافة إلى قضايا أخرى تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين
