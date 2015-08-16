وزير الداخلية يوجه بالاهتمام بالتدريب لتعزيز قدرات ضباط ومنتسبي الوزارة

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، بالاهتمام بالتدريب لرفع وتعزيز قدرات ضباط ومنتسبي الوزارة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته العدالة أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس، في مقر وكالة شؤون الشرطة، الاجتماع الدوري الشهري للتدريب الثامن، ضم السادة الوكلاء والمستشارين والقادة ومديري التدريب في بغداد بحضور قادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.”

وأضاف، أن “الوزير وجه بالاهتمام بالتدريب لرفع وتعزيز القدرات والكفاءة لدى ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية مما يسهم بالارتقاء في مستوى الأداء الأمني والمهني وتطوير المهارات والأسس للحفاظ على نجاح العمل الأمني، كما وجه برفد الوحدات المتدربة بجميع الإمكانيات اللوجستية لكي تتمكن من أداء مهامها وتحقيق الأهداف المهمة في العملية التدريبية. “

وتابع أن “الاجتماع تخلل مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين الذين أكدوا حرصهم على تطوير القدرات وتحديث الخطط والمناهج التدريبية وفق رؤية مهنية

