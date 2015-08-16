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وزير المالية: العراق يتمتع ببيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات

وزير المالية: العراق يتمتع ببيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات
اخبار و تقارير - بغداد: متابعة العدالة - 1:56 - 28/03/2024 - عدد القراء : 28

أكدت وزير المالية طيف سامي، أن العراق يتمتع ببيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقالت سامي خلال استقبالها سفير جمهورية التشيك بيتر شتيبانك يرافقه المستشار الإقتصادي رومان بليفاك في بيان تلقته العدالة أن “العراق يتمتع ببيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية”، موضحةً أن “لديه فرصًا استثمارية واعدة ترتكز على بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المشاريع الإنتاجية بما يتماشى مع جهود الدولة الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرات الاقتصاد العراقي لتحقيق معدلات نمو مستدامة”.
وأضافت سامي ، ”أننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب التشيكي في مختلف المجالات أهمها السياسات المالية والمصرفية، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع إمكانية الاستفادة من تجربة التشيك في قطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار”.
من جهته أكد السفير شتيبانك دعم بلاده للعراق في المرحلة المقبلة، وتعميق التعاون المشترك بين البلدين”، معربًا عن “استعداد حكومة بلاده لتعزيز أطر التعاون مع العراق في العديد من المستويات خاصة في مجال المال والأعمال”
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