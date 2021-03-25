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وفد الاقليم يعود الى بغداد لاستكمال المفاوضات بشأن الموازنة

وفد الاقليم يعود الى بغداد لاستكمال المفاوضات بشأن الموازنة
اخبار و تقارير - بغداد | العدالة - 3:25 - 25/03/2021 - عدد القراء : 291

كشف عضو برلمان إقليم كردستان عثمان كريم، عن أن وفد حكومة إقليم كردستان سيعود إلى بغداد قبل التصويت على الموازنة بيوم واحد.
وقال كريم في تصريح صحفي إنه “في حال تم التفاهم بين الكتل السياسية على يوم السبت كموعد للتصويت على الموازنة، فأن الوفد سيزور بغداد يوم الجمعة ”.
وأضاف أن “هذه الزيارة ستكون حاسمة لتثبيت حصة الإقليم وهناك بوادر جيدة للتوصل لاتفاق، خاصة وأن الإقليم ملتزم التزاما تاما بتسليم 250 ألف برميل من النفط، ونصف عائدات المنافذ الحدودية، ونأمل أن لايتم طرح شروط جديدة على الوفد تؤخر التوصل لاتفاق
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