‏رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على إنجاز برنامجها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،، حرص الحكومة على إنجاز برنامجها، بما تضمنه من أولويات تهدف إلى تقديم الخدمات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.

وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته العدالة ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا ونائبيه هشام بيرقدار وهيثم هاشم مختار أوغلو”.

وأضاف، أن “السوداني بارك لمحمد سمعان بمناسبة انتخابه رئيساً للجبهة، مؤكداً أهمية تضافر جهود كل المكونات والقوى السياسية من أجل إدامة الاستقرار السياسي والمجتمعي في جميع محافظات الوطن”.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء – بحسب البيان- إلى “حرص الحكومة على إنجاز برنامجها، بما تضمنه من أولويات تهدف إلى تقديم الخدمات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، من أجل رفاهية أبناء شعبنا بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم

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