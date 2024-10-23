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بسم الله الرحمن الرحيم
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أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 7:42 - 23/10/2024 - عدد القراء : 105

هبطت أسعار النفط، امس الثلاثاء، لتقلص مكاسبها في اليوم السابق مع استمرار تباطؤ الطلب في الصين في الضغط على السوق.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في كانون الأول 26 سنتا أو 0.3% إلى 74.03 دولاراً للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في تشرين الثاني سنتين إلى 70.54 دولاراً للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر كانون الأول 23 سنتا أو 0.3% إلى 69.81 دولاراً للبرميل.واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنحو 2% أمس الإثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من 7%.

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