أسعار النفط ترتفع بدعم اتفاق أوبك

ارتفعت أسعار النفط امس الاول الجمعة بدعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وغيرها من المنتجين خارجها لتعزيز السوق بخفض الإمدادات لكن زيادة الإنتاج الأمريكي حدت من مكاسب الخام.وبحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.41 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا عن سعر التسوية السابقة.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 21 سنتا إلى 53.99 دولار للبرميل.وكان النشاط محدودا خلال التداولات الآسيوية بسبب بدء عطلة السنة القمرية الجديدة في معظم دول المنطقة ومن بينها الصين وسنغافورة.وقال تجار إن الأسعار وجدت دعما في تخفيضات الإنتاج التي قادها أعضاء أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي لكنهم أضافوا أن نمو الإنتاج في الولايات المتحدة محا جزئيا أثر هذه الجهود.

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