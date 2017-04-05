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أسعار النفط تهبط مع زيادة المعروض

أسعار النفط تهبط مع زيادة المعروض
اقتصاد - بغداد / العدالة - 0:18 - 05/04/2017 - عدد القراء : 82

هبطت أسعار النفط، امس الثلاثاء، في الوقت الذي شكل فيه ارتفاع إنتاج النفط الليبي وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية مؤشرا على احتمال زيادة إمدادات الخام.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.41 في المئة إلى 52.9 دولار للبرميل مقارنة مع الجلسة السابقة.وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.46 في المئة إلى 50.01 دولار للبرميل.

وقال وانغ تاو، محلل أسواق السلع الأولية والطاقة لدى رويترز: إن الخام الأمريكي قد يهبط إلى 49.62 دولار للبرميل مع عدم تمكنه من اختراق مستوى مقاومة عند 50.95 دولار. وقد يتراجع خام برنت أيضا إلى 52.79 دولار للبرميل.وكانت مصادر مطلعة قالت إن إنتاج ليبيا من النفط زاد بعدما رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن تحميلات خام حقل الشرارة من مرفأ الزاوية في غرب البلاد.في الوقت ذاته أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط أضافت الأسبوع الماضي منصات حفر جديدة للأسبوع الحادي عشر على التوالي مما يمثل امتدادا لتعافي أنشطة الحفر للشهر العاشر.ويزيد منتجو أوبك الآخرين أيضا الإنتاج. وبلغت صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز مستوى قياسيا عند 3.05 مليون برميل يوميا بحلول 20 مارس آذار وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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